Гвардиола раскритиковал систему VAR

Теги манчестер ситихосеп гвардиоласистема видеоповторов var

Гвардиола раскритиковал систему VAR

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о своём недовольстве работой системы видеопомощи арбитрам.

"Я неоднократно говорил, что у меня много претензий к VAR. Каждый тур АПЛ превращается в хаос из-за этой системы. Надеюсь, в следующем сезоне ситуация улучшится", - приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, что в отличие от других европейских топ-лиг АПЛ отказалась от внедрения системы VAR в сезоне 2018/19. Видеоповторы появились в английском чемпионате только в нынешней кампании.

"Манчестер Сити" по итогам 20 туров занимает третье место в Премьер-лиге.

Не пропустите: Гвардиола побил рекорд Моуринью в АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Матч "Сочи" - "Оренбург" ещё раз перенесли

Матч "Сочи" - "Оренбург" ещё раз перенесли

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 18 52
2 Лестер Сити Лестер Сити 20 42
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 19 38
4 Челси Челси 20 35
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 20 31
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 20 30
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 19 30
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 19 29
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 20 27
10 Эвертон Эвертон 20 25
11 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 20 25
12 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 20 24
13 Бернли Бернли 20 24
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 20 23
15 Саутгемптон Саутгемптон 20 22
16 Борнмут Борнмут 20 20
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 19 19
18 Астон Вилла Астон Вилла 20 18
19 Уотфорд Уотфорд 20 16
20 Норвич Сити Норвич Сити 20 13
Полная таблица

топ-5 тегов