Гвардиола раскритиковал систему VAR

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о своём недовольстве работой системы видеопомощи арбитрам.

"Я неоднократно говорил, что у меня много претензий к VAR. Каждый тур АПЛ превращается в хаос из-за этой системы. Надеюсь, в следующем сезоне ситуация улучшится", - приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, что в отличие от других европейских топ-лиг АПЛ отказалась от внедрения системы VAR в сезоне 2018/19. Видеоповторы появились в английском чемпионате только в нынешней кампании.

"Манчестер Сити" по итогам 20 туров занимает третье место в Премьер-лиге.

Не пропустите: Гвардиола побил рекорд Моуринью в АПЛ. | http://soccernews.ru