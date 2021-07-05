Гвардиола раскритиковал вызов Педри на Олимпийские игры

Фото: инстаграм Педри/Автор неизвестен

Испанский тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола критически высказался о вызове полузащитника каталонской "Барселоны" Педри в олимпийскую сборную Испании после Евро-2020.

"Летних турниров и так достаточно. Месси поехал на Олимпиаду в 2008 году, потому что тогда он не участвовал ни в чемпионате мира, ни в Кубке Америки.

Ферран Торрес и Родри могли отправиться на Олимпиаду, но не поедут, так как уже были на Евро. Они должны были отказаться. Мы хорошо им платим, у них контракт с клубом", – заявил испанец.

Напомним, что на прошлой неделе была объявлена заявка олимпийской сборной Испании на игры в Токио. Педри попал в список игроков, которые поедут на турнир. "Барселона" отправила запрос в Королевскую Федерацию Футбола Испании с просьбой исключить игрока из заявки, однако получила отказ.

В прошедшем сезоне Педри сыграл 37 матчей за "Барсу" в Ла Лиге, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи.

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