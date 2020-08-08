Гвардиола раскрыл подробности беседы с Зиданом

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Гвардиола раскрыл подробности беседы с Зиданом

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, о чём он общался с главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом после очного матча команд в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Я поздравил его с победой в Ла Лиге, узнал, как дела у семьи. Надеюсь, однажды мы сможем поужинать вместе и поговорить обо всём", - приводит слова Гвардиолы Marca.

Напомним, что "Сити" выбил "Реал" из ЛЧ, победив соперника в обоих матчах с одинаковым счётом 2:1.

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