Гвардиола раскрыл секрет создания успешной команды

Фото твиттер "Манчестер Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился рецептом создания успешной команды.

"Можно выиграть что-то в одном из сезонов, но для поддержания стабильности годами есть только один секрет - нужны качественные футболисты. Мы стараемся покупать как можно более хороших игроков, чтобы дольше оставаться на уровне", - цитирует испанца официальный твиттер "горожан".

"Манчестер Сити" лидирует в АПЛ по итогам 33 туров, опережая ближайшего преследователя на 10 очков.

В Лиге Чемпионов команда Гвардиолы уже дошла до полуфинала, где в первом матче на выезде победила ПСЖ со счётом 2:1.

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