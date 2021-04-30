Гвардиола раскрыл секрет создания успешной команды

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Гвардиола раскрыл секрет создания успешной команды

Фото твиттер "Манчестер Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился рецептом создания успешной команды.

"Можно выиграть что-то в одном из сезонов, но для поддержания стабильности годами есть только один секрет - нужны качественные футболисты. Мы стараемся покупать как можно более хороших игроков, чтобы дольше оставаться на уровне", - цитирует испанца официальный твиттер "горожан".

"Манчестер Сити" лидирует в АПЛ по итогам 33 туров, опережая ближайшего преследователя на 10 очков.

В Лиге Чемпионов команда Гвардиолы уже дошла до полуфинала, где в первом матче на выезде победила ПСЖ со счётом 2:1.

Не пропустите: Верратти "наехал" на Гвардиолу во время игры ПСЖ - "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
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