Гвардиола рассчитывает подписать хавбека "Барселоны"

Теги барселонахосеп гвардиоламанчестер ситикарлес аленья

Гвардиола рассчитывает подписать хавбека "Барселоны"Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассчитывает подписать полузащитника каталонской "Барселоны" Карлеса Аленью.

Как информирует испанская пресса, наставник "горожан" является поклонником таланта 19-летнего хавбека "сине-гранатовых", поэтому он надеется убедить перспективного футболиста следующим летом перебраться в его команду. Сама же "Барса" не намерена расставаться с Аленьей.

Напомним, Гвардиола сравнил Мбаппе с Месси. | soccernews.ru

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