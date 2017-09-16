Гвардиола рассчитывает подписать хавбека "Барселоны"

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассчитывает подписать полузащитника каталонской "Барселоны" Карлеса Аленью.

Как информирует испанская пресса, наставник "горожан" является поклонником таланта 19-летнего хавбека "сине-гранатовых", поэтому он надеется убедить перспективного футболиста следующим летом перебраться в его команду. Сама же "Барса" не намерена расставаться с Аленьей.

Напомним, Гвардиола сравнил Мбаппе с Месси. | soccernews.ru