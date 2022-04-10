Гвардиола рассказал, что должен сделать "Манчестер Сити", чтобы добиться всемирного признания
Фото: твиттер Гвардиолы\Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о том, чего не хватает "горожанам" для всемирного признания.
"Чтобы получить признание от каждого человека в мире мы должны выиграть Лигу чемпионов. Произойдет ли это? Я не знаю. То, что мы сделали до сих пор, делает меня невероятно счастливым. Во-первых, нам было весело. Мы сделали много, много хороших вещей. Таково мое ощущение. Неважно, достаточно ли этого для окружающих.
Думаю, мы получаем невероятные комплименты. Иногда, чтобы быть счастливым, нам нужны доказательства извне. И это вместо того, чтобы быть счастливым внутри. Это глупо. Иногда все, чего мы хотим, – доказательств извне, подтверждающих, что мы все сделали правильно. Но то, что мы сделали, – правильно, и то, что мы делаем сейчас, – тоже правильно.
Мы очень много раз доминировали. Уверен, вы согласитесь со мной: пять сезонов – это долгий срок. В эти сезоны мы всегда боролись за все трофеи, и это хорошо", – сказал испанский специалист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18