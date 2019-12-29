Гвардиола рассказал, что думает о полузащитнике "Реала" Кроосе

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал, что думает о полузащитнике "Реала" Тони Кроосе. Об этом сообщает Marca.

"Тони - умный и спокойный футболист. Когда что-то идет не так, мы виним именно самых спокойных или самых техничных игроков. Однако они самые отважные футболисты.

Тони бывает очень храбрым в самые непростые моменты", - сказал Гвардиола в документальном фильме о Кроосе.

В этом сезоне Кросс участвовал в 16 матчах, отметившись 2 голами и 2 результативными передачами.

Не пропустите: Гвардиола и Клопп круче Фергюсона, Венгер - мимо! Авторитетное английское издание назвало 10 лучших тренеров десятилетия в АПЛ| http://soccernews.ru