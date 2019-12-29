Гвардиола рассказал, что думает о полузащитнике "Реала" Кроосе
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал, что думает о полузащитнике "Реала" Тони Кроосе. Об этом сообщает Marca.
"Тони - умный и спокойный футболист. Когда что-то идет не так, мы виним именно самых спокойных или самых техничных игроков. Однако они самые отважные футболисты.
Тони бывает очень храбрым в самые непростые моменты", - сказал Гвардиола в документальном фильме о Кроосе.
В этом сезоне Кросс участвовал в 16 матчах, отметившись 2 голами и 2 результативными передачами.
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