Гвардиола рассказал, что думает о полузащитнике "Реала" Кроосе

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Гвардиола рассказал, что думает о полузащитнике "Реала" Кроосе

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал, что думает о полузащитнике "Реала" Тони Кроосе. Об этом сообщает Marca.

"Тони - умный и спокойный футболист. Когда что-то идет не так, мы виним именно самых спокойных или самых техничных игроков. Однако они самые отважные футболисты.

Тони бывает очень храбрым в самые непростые моменты", - сказал Гвардиола в документальном фильме о Кроосе.

В этом сезоне Кросс участвовал в 16 матчах, отметившись 2 голами и 2 результативными передачами.

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