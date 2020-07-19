Гвардиола рассказал, что думает о предстоящем матче с "Реалом" в ЛЧ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после поражение в матче 1/2 финала Кубка Англии с "Арсеналом" (0:2) рассказал, что думает о предстоящих матчах в Лиге Чемпионов с "Реалом".



"Вылет из Кубка Англии, возможно, станет для нас уроком.



Мы плохо сыграли первый тайм с "Арсеналом". У нас не получается играть на своем уровне.



Чтобы нас понять, не нужно быть гением. Мы должны повысить стандарт, чтобы пройти "Реал", - цитирует Гвардиолу Marca.



Ответный матч Лиги Чемпионов "Сити" с "Реалом" состоится 7 августа на "Этихад". Первая встреча завершилась в пользу "горожан" (2:1).

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