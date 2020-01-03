Гвардиола рассказал, что Ляпорт вернулся к тренировкам с "Ман Сити"

Теги манчестер ситихосеп гвардиолаэмерик ляпорт

Гвардиола рассказал, что Ляпорт вернулся к тренировкам с "Ман Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о самочувствии защитника команды Эмерика Ляпорта.

"Вчера он впервые занимался по 10-15 минут. Ему становится лучше, он чувствует себя хорошо. Думаю, на следующей неделе он начнет заниматься по полной программе", - сказал Гвардиола.

Напомним, в сентябре футболист перенес операцию на мениске.

В этом сезоне Ляпорт провел лишь 4 матчах в чемпионате Англии.

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