Гвардиола рассказал, что однажды мог возглавить "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что в 2012 году он провел встречу с сэром Алексом Фергюсоном, который собирался покинуть "Манчестер Юнайтед".

"Мой английский в тот момент был не столь хорош, как сейчас. Может, я понял не всё, что говорил мне сэр Алекс. Мы ужинали в изумительном ресторане, и он что-то мне предлагал насчет переезда на "Олд Траффорд". Я не очень хорошо помню разговор. Мы общались о жизни, о футболе, о Премьер-Лиге. Это не были тайные переговоры о "Юнайтед", думаю, я бы запомнил. За столом сидели просто два друга, коллеги, и говорили о многих вещах.

Помню то, что сэр Алекс говорил очень быстро и мне было тяжело его понять. Но встреча мне понравилась, потому что он выбрал потрясающий ресторан и, конечно, всё оплатил! В тот период я уже вел переговоры с "Баварией" и намеревался получить опыт в Германии" - приводит слова Гвардиолы oal.com.

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