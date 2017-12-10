Гвардиола рассказал, что однажды мог возглавить "Манчестер Юнайтед"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что в 2012 году он провел встречу с сэром Алексом Фергюсоном, который собирался покинуть "Манчестер Юнайтед".
"Мой английский в тот момент был не столь хорош, как сейчас. Может, я понял не всё, что говорил мне сэр Алекс. Мы ужинали в изумительном ресторане, и он что-то мне предлагал насчет переезда на "Олд Траффорд". Я не очень хорошо помню разговор. Мы общались о жизни, о футболе, о Премьер-Лиге. Это не были тайные переговоры о "Юнайтед", думаю, я бы запомнил. За столом сидели просто два друга, коллеги, и говорили о многих вещах.
Помню то, что сэр Алекс говорил очень быстро и мне было тяжело его понять. Но встреча мне понравилась, потому что он выбрал потрясающий ресторан и, конечно, всё оплатил! В тот период я уже вел переговоры с "Баварией" и намеревался получить опыт в Германии" - приводит слова Гвардиолы oal.com.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|15
|43
|2
|Манчестер Юнайтед
|15
|35
|3
|Челси
|16
|32
|4
|Ливерпуль
|16
|30
|5
|Арсенал Лондон
|16
|29
|6
|Тоттенхэм
|16
|28
|7
|Бернли
|16
|28
|8
|Лестер Сити
|16
|23
|9
|Уотфорд
|16
|22
|10
|Эвертон
|16
|19
|11
|Саутгемптон
|16
|18
|12
|Хаддерсфилд Таун
|16
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|17
|14
|Борнмут
|16
|16
|15
|Сток Сити
|16
|16
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|15
|17
|Вест Бромвич Альбион
|16
|13
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|13
|19
|Суонси Сити
|16
|12
|20
|Кристал Пэлас
|16
|11