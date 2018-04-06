Гвардиола рассказал, что он думает о своем противостоянии с Моуринью

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в преддверии матча с "Манчестер Юнайтед" упомянул о противостоянии с Жозе Моуринью.

"Ладно, когда я только сюда приехал, эти разговоры были нормальны, я мог понять их - приехал Пеп, и теперь они вместе. Но уже прошло два года, и ничего особенного не случилось.

Я лишь хочу пережить ощущения победы в сложнейшей лиге. Самое приятное - это то, чего мы добились, как команда. Хочется порадоваться завоеванию титула, если нам это удастся, мы запомним эти эмоции.

Помню, я был молодым парнем, когда сэр Алекс Фергюсон начинал завоевывать титулы с "МЮ" - это прекрасно, и то же самое я хочу пережить и отпраздновать со своими парнями" - приводит слова Гвардиолы The Guardian.

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