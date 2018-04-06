Гвардиола рассказал, что он думает о своем противостоянии с Моуринью

Теги манчестер ситихосеп гвардиоламанчестер юнайтеджозе моуринью

Гвардиола рассказал, что он думает о своем противостоянии с Моуринью

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в преддверии матча с "Манчестер Юнайтед" упомянул о противостоянии с Жозе Моуринью.

"Ладно, когда я только сюда приехал, эти разговоры были нормальны, я мог понять их - приехал Пеп, и теперь они вместе. Но уже прошло два года, и ничего особенного не случилось.

Я лишь хочу пережить ощущения победы в сложнейшей лиге. Самое приятное - это то, чего мы добились, как команда. Хочется порадоваться завоеванию титула, если нам это удастся, мы запомним эти эмоции.

Помню, я был молодым парнем, когда сэр Алекс Фергюсон начинал завоевывать титулы с "МЮ" - это прекрасно, и то же самое я хочу пережить и отпраздновать со своими парнями" - приводит слова Гвардиолы The Guardian.

Читайте также: Гвардиола: "Теперь никто не верит, что "Манчестер Сити" пройдет "Ливерпуль", но мы попробуем убедить себя". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Краснодар" обыгрывает "Зенит" и отправляет питерцев на пятое место РФПЛ

"Краснодар" обыгрывает "Зенит" и отправляет питерцев на пятое место РФПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 31 84
2 Манчестер Юнайтед 31 68
3 Ливерпуль 33 67
4 Тоттенхэм 32 67
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 31 51
7 Бернли 32 49
8 Лестер Сити 32 43
9 Эвертон 33 41
10 Ньюкасл Юнайтед 32 38
11 Борнмут 33 38
12 Уотфорд 33 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 32 35
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 32 32
16 Хаддерсфилд Таун 33 32
17 Кристал Пэлас 33 31
18 Саутгемптон 31 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 33 21
Полная таблица

топ-5 тегов