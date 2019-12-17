Гвардиола рассказал, как относится к Зидану
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что мечтал играть в одной команде с главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом.
"Зидан - один из лучших. Я мечтал вместе с ним играть, но этого не случилось. Мы мало с ним общались, но у меня сложилось впечатление, что он замечательный человек, восхищаюсь им. Буду очень рад снова его увидеть", - передает слова Гвардиолы Marca.
Напомним, вчера, 16 декабря, стало известно, что в 1/8 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" сыграет с "Реалом"
Первая встреча команд состоится 26 февраля на "Сантьяго Бернабеу". Начало - в 23:00 (мск).
А еще: Гвардиола подтвердил, что его ассистент Артета ведет переговоры с "Арсеналом"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|17
|39
|3
|Манчестер Сити
|17
|35
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Тоттенхэм
|17
|26
|6
|Манчестер Юнайтед
|17
|25
|7
|Шеффилд Юнайтед
|17
|25
|8
|Вулверхэмптон
|17
|24
|9
|Кристал Пэлас
|17
|23
|10
|Арсенал Лондон
|17
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|22
|12
|Бернли
|17
|21
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|17
|20
|14
|Борнмут
|17
|19
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|16
|Эвертон
|17
|18
|17
|Астон Вилла
|17
|15
|18
|Саутгемптон
|17
|15
|19
|Норвич Сити
|17
|12
|20
|Уотфорд
|17
|9