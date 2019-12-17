Гвардиола рассказал, как относится к Зидану

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Гвардиола рассказал, как относится к Зидану

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что мечтал играть в одной команде с главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом.

"Зидан - один из лучших. Я мечтал вместе с ним играть, но этого не случилось. Мы мало с ним общались, но у меня сложилось впечатление, что он замечательный человек, восхищаюсь им. Буду очень рад снова его увидеть", - передает слова Гвардиолы Marca.

Напомним, вчера, 16 декабря, стало известно, что в 1/8 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" сыграет с "Реалом"

Первая встреча команд состоится 26 февраля на "Сантьяго Бернабеу". Начало - в 23:00 (мск).

А еще: Гвардиола подтвердил, что его ассистент Артета ведет переговоры с "Арсеналом"| http://soccernews.ru
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Дмитрий Владимирович сказал что Зидан физрук, к тому же ещё и бодливый!

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