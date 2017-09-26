Гвардиола рассказал, какие указание он дал мальчику, подававшему мячи в игре против "Кристал Пэлас"

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Гвардиола рассказал, какие указание он дал мальчику, подававшему мячи в игре против "Кристал Пэлас"Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, какие указание он дал мальчику, подающему мячи в субботней игре его команды против "Кристал Пэлас".

"Если проанализировать 30 минут первого тайма, то можно сказать, что мы не были готовы к игре. Может быть, нельзя все 90 минут играть на высоких скоростях, но наша игра была медленной. Если случался фол, никто не спешил идти за мячом и возобновлять игру. Проходило пять-десять секунд, прежде чем кто-то брал мяч и начинал игру.

Когда такое случается, все идет очень медленно. Таким образом, и мальчики, подававшие мячи, тоже были медленными, все были медленными, и мы должны были спровоцировать скорости в игре. Мы не играли большую часть времени в первом тайме", - цитирует наставника "горожан" Mirror.

Напомним, Гвардиола высказался о предстоящем матче против "Шахтера". | soccernews.ru

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