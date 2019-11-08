Гвардиола рассказал, какой клуб считает лучшим в мире на данный момент

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Гвардиола рассказал, какой клуб считает лучшим в мире на данный момент
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал, что он считает "Ливерпуль" лучшим клубом в мире на данный момент.

"На данный момент "Ливерпуль" является самой сильной командой в мире. Нас ожидает 90 минут и мы будет играть по плану.

Когда Клопп возглавил "Ливерпуль", то тогда команда не была претендентом на чемпионский титул. Но за 3-4 года он построил нечто потрясающее.

Не знаю, закончится ли гонка за титул если мы проиграем им. Впереди еще много матчей и мы будет биться до конца", - приводит слова Гвардиолы Manchester Erevening News.

Матч 12-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" состоится 10 ноября. После 11 туров "Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко. "Манчестер Сити" с 25 очками занимает вторую позицию.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Надеюсь,этот матч будет веселее чем в прошлый раз

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11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 11 13
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