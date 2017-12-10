Гвардиола рассказал, когда он может завершить карьеру

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Гвардиола рассказал, когда он может завершить карьеру

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что может вынудить его завершить карьеру.

"Если футбол, основанный на контроле мяча, перестанет работать, я завершу карьеру. Я мог бы защищаться глубже, но хочу владеть мячом, хочу играть в футбол. С момента моей первого матча во главе второй команды "Барселоны" я стремился именно к этому.

Иногда мои идеи не работают, но это лишь потому, что соперник был силен, либо мы не были достаточно хороши. Но мои взгляды не поменяются. Никогда. Никогда в жизни" - приводит слова Гвардиолы FourFourTwo.

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