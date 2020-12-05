Гвардиола рассказал, когда завершит тренерскую карьеру

Теги манчестер ситихосеп гвардиола

Гвардиола рассказал, когда завершит тренерскую карьеру

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отреагировал на факт, что сегодняшний матч против "Фулхэма" станет 700-м в его тренерской карьере.

"Это прекрасно. Хочу провести ещё 700 матчей, а потом уйду на пенсию. Когда только начинал, не ожидал, что дойду до такой отметки - хорошо провести столько игр и потерпеть так мало поражений", - цитирует Гвардиолу официальный сайт "горожан".

Напомним, что до "Сити" испанец возглавлял "Баварию", "Барселону" и "Барселону Б". В Англии он работает с 2016 года.

Без учёта статистики в дубле "сине-гранатовых" Гвардиола проиграл всего 79 матчей в карьере.

Не пропустите: Клопп - лучший тренер 2020 года по версии ESPN. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Краснодар-2" деклассировал "Спартак-2", повторив рекорд ФНЛ

"Краснодар-2" деклассировал "Спартак-2", повторив рекорд ФНЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов