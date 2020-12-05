Гвардиола рассказал, когда завершит тренерскую карьеру

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отреагировал на факт, что сегодняшний матч против "Фулхэма" станет 700-м в его тренерской карьере.

"Это прекрасно. Хочу провести ещё 700 матчей, а потом уйду на пенсию. Когда только начинал, не ожидал, что дойду до такой отметки - хорошо провести столько игр и потерпеть так мало поражений", - цитирует Гвардиолу официальный сайт "горожан".

Напомним, что до "Сити" испанец возглавлял "Баварию", "Барселону" и "Барселону Б". В Англии он работает с 2016 года.

Без учёта статистики в дубле "сине-гранатовых" Гвардиола проиграл всего 79 матчей в карьере.

Не пропустите: Клопп - лучший тренер 2020 года по версии ESPN. | http://soccernews.ru