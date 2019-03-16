Гвардиола рассказал, когда звезда "Манчестер Сити" вернется в строй

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Гвардиола рассказал, когда звезда "Манчестер Сити" вернется в строй

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о том, как себя чувствует полузащитник команды Кевин Де Брёйне. Об этом сообщает L'Equipe.

Напомним, футболист был травмирован в матче 29-го тура чемпионата Англии с "Борнмутом" (1:0). 

"У Кевина было серьезное повреждение ноги. Если долго не играешь из-за травмы колена, это сказывается и на других костях. Пока он неготов выходить на поле. Врачи команды сказали мне, что Кевин будет готов вернуться в строй после международного перерыва", - сказал Гвардиола. 

"Манчестер Сити" располагается на 1 месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 74 балла.

Не пропустите: Гвардиола высказался о предстоящих матчах между "Манчестер Юнайтед" и "Барселоной"| http://soccernews.ru

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