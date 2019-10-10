Гвардиола рассказал, кого бы не продал даже за 500 миллионов евро

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал самого важного игрока команды. The Sun.

По данным источника, важнейшим футболистом клуба является 19-летний полузащитник Филип Фоден.

"Мы не случайно предложили Фодену новый контракт. Это единственный футболист команды, которого мы не продадим ни при каких условиях. Даже за 500 миллионов евро.

Фил и есть "Сити", он не уйдет никуда. Мы не будем никого подписывать на его позицию. Он будет нашим новым волшебником", - сказал Гвардиола.

За все время футболиста в "Сити" он отметился 8 голами и 3 ассистами в 40 матчах.

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