Гвардиола рассказал, кого бы не продал даже за 500 миллионов евро
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал самого важного игрока команды. The Sun.
По данным источника, важнейшим футболистом клуба является 19-летний полузащитник Филип Фоден.
"Мы не случайно предложили Фодену новый контракт. Это единственный футболист команды, которого мы не продадим ни при каких условиях. Даже за 500 миллионов евро.
Фил и есть "Сити", он не уйдет никуда. Мы не будем никого подписывать на его позицию. Он будет нашим новым волшебником", - сказал Гвардиола.
За все время футболиста в "Сити" он отметился 8 голами и 3 ассистами в 40 матчах.
А еще: Гвардиола назвал условие для своего ухода из "Манчестер Сити"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|8
|24
|2
|Манчестер Сити
|8
|16
|3
|Арсенал Лондон
|8
|15
|4
|Лестер Сити
|8
|14
|5
|Челси
|8
|14
|6
|Кристал Пэлас
|8
|14
|7
|Бернли
|8
|12
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|9
|Тоттенхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Вулверхэмптон
|8
|10
|12
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|13
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|15
|Астон Вилла
|8
|8
|16
|Саутгемптон
|8
|7
|17
|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|8
|3