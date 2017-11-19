Гвардиола рассказал, кого ему напоминает Габриэл Жезус

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, кого ему напоминает бразильский форвард Габриэл Жезус.

"Габриэл напоминает мне Это’О. Он прессингует как никто другой, а в штрафной площадке превращается в бомбардира. Но всё же, ему есть куда расти. Он слишком долго держит мяч. Когда он будет быстрее с ним расставаться, станет похожим на Роналдо" - приводит слова Гвардиолы The Mirror.

В этом сезоне 20-летний Жезус сыграл за "Манчестер Сити" 17 матчей и забил 10 голов.

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