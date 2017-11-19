Гвардиола рассказал, кого ему напоминает Габриэл Жезус

Теги хосеп гвардиоламанчестер ситигабриэл жезус

Гвардиола рассказал, кого ему напоминает Габриэл Жезус

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, кого ему напоминает бразильский форвард Габриэл Жезус.

"Габриэл напоминает мне Это’О. Он прессингует как никто другой, а в штрафной площадке превращается в бомбардира. Но всё же, ему есть куда расти. Он слишком долго держит мяч. Когда он будет быстрее с ним расставаться, станет похожим на Роналдо" - приводит слова Гвардиолы The Mirror.

В этом сезоне 20-летний Жезус сыграл за "Манчестер Сити" 17 матчей и забил 10 голов.

Не пропустите: Де Брюйне поучаствовал в 50 голах в 76 матчах АПЛ, это лучший результат среди полузащитников. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Стадионы, на которых обязательно стоит побывать в своей жизни

Стадионы, на которых обязательно стоит побывать в своей жизни

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 12 34
2 Манчестер Юнайтед 12 26
3 Челси 12 25
4 Тоттенхэм 12 23
5 Ливерпуль 12 22
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Ньюкасл Юнайтед 12 14
12 Лестер Сити 12 13
13 Борнмут 12 13
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 11 12
16 Эвертон 12 12
17 Вест Бромвич Альбион 12 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 12 8
20 Кристал Пэлас 12 5
Полная таблица

топ-5 тегов