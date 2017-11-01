Гвардиола рассказал, кого из игроков "Манчестер Сити" он хотел подписать в "Барселону"

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, кого из игроков своей нынешней команды он хотел подписать, работая в каталонской "Барселоне".

"Давид Силва - легенда клуба. Было бы удивительно, если бы мне удалось заполучить его в "Барселоне", но он оказался тогда слишком дорогим для нас", - приводит слова наставника "горожан" Squawka.

Напомним, "Манчестер Сити" готовит новый контракт для Гвардиолы. | soccernews.ru