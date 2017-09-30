Гвардиола рассказал, кого из сборных Испании и Каталонии он бы возглавил

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что хотел бы тренировать сборную Испании.

"Испания или Каталония? Я бы хотел когда-нибудь возглавить сборную Испании и выступить с ней на Евро и Чемпионате Мира" - приводит слова Гвардиолы Marca.

Напомним, что завтра состоится референдум о независимости Каталонии.

Читайте также: Министр спорта Каталонии: "В случае независимости каталонские клубы смогут сами выбрать чемпионат, в котором продолжат свое выступление". | http://soccernews.ru