Гвардиола рассказал, кого из сборных Испании и Каталонии он бы возглавил

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Гвардиола рассказал, кого из сборных Испании и Каталонии он бы возглавил

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что хотел бы тренировать сборную Испании.

"Испания или Каталония? Я бы хотел когда-нибудь возглавить сборную Испании и выступить с ней на Евро и Чемпионате Мира" - приводит слова Гвардиолы Marca.

Напомним, что завтра состоится референдум о независимости Каталонии.

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