Гвардиола рассказал, кто из футболистов "Кристал Пэлас" представляет наибольшую угрозу

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящую игру против "Кристал Пэлас".

"Мы думаем только о победе и о том, как сдержать атаку "Кристал Пэлас". Я впечатлен игрой Заа в этом сезоне. Он может в одиночку решить исход матча. Нам нужно быть с ним внимательными" - приводят слова Гвардиолы английские СМИ.

Поединок между "Кристал Пэлас" и "Манчестер Сити" состоится завтра в 15:00 по московскому времени.

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