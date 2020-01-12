Гвардиола рассказал, кто заменит Давида Силву в "Манчестер Сити"

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Гвардиола рассказал, кто заменит Давида Силву в "Манчестер Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что он видит в полузащитнике Филипе Фодене замену ветерану команды Давиду Силве, который уйдет из клуба летом.

"Филипп является отличным футболистом, но он еще может прогрессировать. Иногда ему нужно время на принятие решения. Силва покинет "Манчестер Сити" летом, но мы не будем покупать ему замену, так как рассчитываем на Фодена.

Возможно, в этом сезон Фил получит больше игрового времени. Но ему нужно конкурировать с де Брюйне, Гюндоганом и Бернарду Силвой. Конкуренция является единственным способом оставаться на высоком уровне", - приводит слова Гвардиолы The Guardian.

19-летний Фоден является воспитанником "Манчестер Сити". В нынешнем сезоне он провел за клуб 21 матч во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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