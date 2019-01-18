Гвардиола рассказал, на какую позицию "Манчестер Сити" ищет игрока

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Гвардиола рассказал, на какую позицию "Манчестер Сити" ищет игрока

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился планами на зимнее трансферное окно.

"Нам необходим опорный полузащитник. Он должен быть физически развитым и быстро думающим футболистом. У нас на примете уже три-четыре игрока" - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Напомним, что после 22 туров "горожане" идет на 2-й позиции и отстают от "Ливерпуля" на 4 очка.

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