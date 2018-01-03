Гвардиола рассказал насколько выбыл Жезус

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал о травме бразильского нападающего Габриэла Жезуса.

"Мы сами наших футболистов. Федерация футбола не думает об игроках, хотя должна заниматься этим. Футболисты играют 11 месяцев подряд. Их нужно защищать, о них нужно думать, но я знаю, что этого не будет. Жезус пропустит шесть недель, возможно, немного больше. Надеюсь, он вернется в строй как можно скорее", - приводит слова Гвардиолы BBC.

Таким образом 20-летний Жезус вернется в строй не раньше середины февраля.

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