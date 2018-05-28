Гвардиола рассказал о фаворитах Чемпионата Мира

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола определил фаворитов предстоящего Чемпионата Мира.

"Англия, Германия, Испания, Аргентина, Бразилия - фавориты Чемпионата Мира. Эти команды всегда претендуют на самые высокие места. Надеюсь, фанаты получат удовольствие от игры сборных этим летом" - цитирует Гвардиолу RMC Sport.

Напомним, что мундиаль начнется 14 июня.

Читайте также: Гвардиола поздравил "Реал" с победой в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru