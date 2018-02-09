Гвардиола рассказал о кадровой ситуации в "Манчестер Сити"

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Гвардиола рассказал о кадровой ситуации в "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о кадровой ситуации в команде в преддверии матча 27-го тура АПЛ против "Лестера".

"Стоунз может играть, Силва - нет. Я бы хотел дать Агуэро отдохнуть, но он единственный форвард, который у нас есть. Он много выкладывается и играет хорошо. Жезус вернётся в строй через одну-две недели" - приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

Напомним, что матч "Манчестер Сити" – "Лестер" состоится в субботу в 20:30 по московскому времени. 

Не пропустите: Стоунз вернулся в строй. | http://soccernews.ru

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