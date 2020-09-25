Гвардиола рассказал о кадровых проблемах "Манчестер Сити"

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Гвардиола рассказал о кадровых проблемах "Манчестер Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что ему приходится использовать в матчах юных воспитанников академии из-за проблем с составом.

"Мы нуждаемся в игроках из академии в сложившейся ситуации. У нас в составе сейчас 13 футболистов. Учитывая наши проблемы, мы будем использовать воспитанников", - приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Из-за травм сейчас не могут играть Жоау Канселу, Александр Зинченко и Бернарду Силва, а Илкай Гюндоган лечится от коронавируса.

"Сити" стартовал в новом сезоне с двух побед - над "Вулверхэмптоном" (3:1) в АПЛ и "Борнмутом" (2:1) в Кубке Лиги.

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