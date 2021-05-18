Гвардиола рассказал о настрое игроков "Манчестер Сити"

Фото твиттер "Манчестер Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что у него нет беспокойства по поводу настроя футболистов на оставшуюся часть сезона.

"Горожанам" осталось сыграть с "Брайтоном" и "Эвертоном" в АПЛ, а также с "Челси" в финале Лиги Чемпионов.

"После матча с "Ньюкаслам" я дал игрокам два выходных, чтобы они забыли о футболе и прекрасно провели время со своими семьями. Теперь нужно поработать. Парни очень хорошо тренируются. Мы должны сохранять концентрацию. У меня нет сомнений в том, что все в клубе хотят выиграть три оставшихся матча в сезоне.

После игры с "Эвертоном" у нас будет ещё шесть дней, чтобы подумать о финале ЛЧ. А сейчас надо думать о "Брайтоне". Мы работаем, чтобы подойти к финалу в лучшем состоянии. Команда сыграет на победу в ближайшем матче, и это лучший способ подготовки к финалу. А больше внимания "Челси" мы уделим позднее", - приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

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