Гвардиола рассказал о первом впечатлении о Месси

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Гвардиола рассказал о первом впечатлении о Месси

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о первом впечатлении о нападающем "Барселоны" Лионеле Месси. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, специалист возглавлял каталонский клуб с 2008 по 2012 год. Под его руководством команда выиграла 14 титулов.

"Мне говорили, что в молодежной команде есть очень талантливый парень. Сказали, что он маленький, однако отлично владеет мячом и много забивает. Впервые мы с ним увиделись в магазине Nike, он был вместе с отцом. Я сразу подумал: "И этот парень должен быть хорош?" Но мы отлично начали сезон, выиграв 6:1 и 5:0, а Месси забил три гола. Тогла я подумал, что с ним мы сможем выиграть все", - сказал Гвардиола.

В этом сезоне футболист участвовал в 4 матчах команды, отметившись 2 голами и 2 результативными действиями.

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Комментарии

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крoш
крoш

Он много забивает, патамучта у него есть лазерного наведения канхвэтки, которые автоматически направляют его левую ногу и парализуют движения вратаря соперника, добавил Пеп!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

"Мне говорили, что в судейской команде есть очень талантливый парень. Сказали, что он лысый, однако отлично свистком и много свистит. Впервые мы с ним увиделись в офисе , он был вместе с президентом клуба. Я сразу подумал: "И этот парень должен быть хорош?" Но мы отлично начали сезон, выиграв 6:1 и 5:0, а Месси забил три гола. Тогла я подумал, что с ним мы сможем выиграть все", - сказал Гвардиола.

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