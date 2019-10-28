Гвардиола рассказал о первом впечатлении о Месси
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о первом впечатлении о нападающем "Барселоны" Лионеле Месси. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Напомним, специалист возглавлял каталонский клуб с 2008 по 2012 год. Под его руководством команда выиграла 14 титулов.
"Мне говорили, что в молодежной команде есть очень талантливый парень. Сказали, что он маленький, однако отлично владеет мячом и много забивает. Впервые мы с ним увиделись в магазине Nike, он был вместе с отцом. Я сразу подумал: "И этот парень должен быть хорош?" Но мы отлично начали сезон, выиграв 6:1 и 5:0, а Месси забил три гола. Тогла я подумал, что с ним мы сможем выиграть все", - сказал Гвардиола.
В этом сезоне футболист участвовал в 4 матчах команды, отметившись 2 голами и 2 результативными действиями.
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