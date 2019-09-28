Гвардиола рассказал о планах "Манчестер Сити" на зимнее трансферное окно

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заверил, что клуб не собирается подписывать новых игроков в январе.

"Зимой мы не будем покупать игроков. У нас не было денег на крупные трансферы летом, поэтому и в январе топовых сделок с нашим участием не будет. Мы рассчитываем на тех футболистов, которые есть в нашем распоряжении. Плюс могут прийти новые игроки из академии, на которых можно положиться", - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Ранее сообщалось, что "горожане" могут выйти на трансферный рынок, чтобы усилить центр обороны.

Минувшим летом "Сити" потратил на приобретение новичков 168 миллионов евро.

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