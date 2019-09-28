Гвардиола рассказал о планах "Манчестер Сити" на зимнее трансферное окно
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заверил, что клуб не собирается подписывать новых игроков в январе.
"Зимой мы не будем покупать игроков. У нас не было денег на крупные трансферы летом, поэтому и в январе топовых сделок с нашим участием не будет. Мы рассчитываем на тех футболистов, которые есть в нашем распоряжении. Плюс могут прийти новые игроки из академии, на которых можно положиться", - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
Ранее сообщалось, что "горожане" могут выйти на трансферный рынок, чтобы усилить центр обороны.
Минувшим летом "Сити" потратил на приобретение новичков 168 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|7
|21
|2
|Манчестер Сити
|6
|13
|3
|Лестер Сити
|6
|11
|4
|Арсенал Лондон
|6
|11
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|6
|11
|6
|Борнмут
|6
|10
|7
|Тоттенхэм
|6
|8
|8
|Манчестер Юнайтед
|6
|8
|9
|Бернли
|6
|8
|10
|Шеффилд Юнайтед
|7
|8
|11
|Челси
|6
|8
|12
|Кристал Пэлас
|6
|8
|13
|Саутгемптон
|6
|7
|14
|Эвертон
|6
|7
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|6
|6
|16
|Норвич Сити
|6
|6
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|5
|18
|Астон Вилла
|6
|4
|19
|Вулверхэмптон
|6
|4
|20
|Уотфорд
|6
|2