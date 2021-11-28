Гвардиола рассказал о планах на будущее

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Гвардиола рассказал о планах на будущееФото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился своими планами на будущее.

"Завершив свою работу здесь, я бы хотел, как я уже не раз говорил, получить удовольствие от выхода на ЧМ с национальной командой. Но работу в сборной найти непросто, есть лишь несколько вариантов. Я бы хотел этого, но если не удастся, то продолжу тренировать клубы, это не проблема.

Но в Англии я всегда буду готов работать только в "Сити". Если я вернусь в Англию, то только в "Сити", если, конечно, он захочет со мной сотрудничать. Другую команду в этой стране я тренировать не стану.

Хочу работать в этом клубе как можно дольше, а что будет дальше – посмотрим. Раньше я и не думал о том, что однажды возглавлю эту команду, а потом не предполагал, что проработаю шесть лет. Жизнь диктует свои условия, так что посмотрим", – сказал испанский специалист.

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