Гвардиола рассказал о планах на будущее
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился своими планами на будущее.
"Завершив свою работу здесь, я бы хотел, как я уже не раз говорил, получить удовольствие от выхода на ЧМ с национальной командой. Но работу в сборной найти непросто, есть лишь несколько вариантов. Я бы хотел этого, но если не удастся, то продолжу тренировать клубы, это не проблема.
Но в Англии я всегда буду готов работать только в "Сити". Если я вернусь в Англию, то только в "Сити", если, конечно, он захочет со мной сотрудничать. Другую команду в этой стране я тренировать не стану.
Хочу работать в этом клубе как можно дольше, а что будет дальше – посмотрим. Раньше я и не думал о том, что однажды возглавлю эту команду, а потом не предполагал, что проработаю шесть лет. Жизнь диктует свои условия, так что посмотрим", – сказал испанский специалист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18