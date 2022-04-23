Гвардиола рассказал о ситуации с травмами

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Гвардиола рассказал о ситуации с травмами

Фото: твиттер Гвардиолы\Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился информацией по поводу ситуации с травмированными футболистами своей команды.

"Сейчас у нас действительно проблемы. У нас есть сложности на многих важных позициях, нужно адаптироваться. Игроки знают, что у нас проблемы – возможно, кому-то из вингеров придется сыграть центрального защитника!" - сказал испанский специалист.

Отмечается, что сейчас из-за травм недоступны сразу три защитника "горожан": Натан Аке, Джон Стоунз и Кайл Уокер.

Напомним, что уже на следующей неделе "Сити" примет мадридский "Реал" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

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