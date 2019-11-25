Гвардиола рассказал о состоянии своих футболистов

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Гвардиола рассказал о состоянии своих футболистов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о самочувствии футболистов команды перед матчем Лиги Чемпионов с "Шахтером". Об этом сообщается в твиттере клуба.

Агуэро проблемы с сухожилием. Он пропустит несколько матчей. Сколько точно - сказать не могу, но дерби он пропустит.

Зинченко тоже, к сожалению травмирован. Он невероятно профессиональный футболист и играет на нескольких позициях", - сказал Гвардиола.

Матч 5-го тура Лиги Чемпионов "Сити" с "Шахтером" состоится завтра, 26 ноября. Дерби с "МЮ" пройдет 7 декабря.

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