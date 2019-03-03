Гвардиола рассказал о состоянии травмированных де Брюйне и Стоунза
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о сроках восстановления защитника Джона Стоунза и полузащитника Кевина де Брюйне, получивших травмы в матче 29-го тура чемпионата Англии против "Борнмута" (1:0).
"Де Брюйне пропустит некоторое время. У него повреждение подколенного сухожилия. Со Стоунзом все в порядке. Мы заменили его, так как решили просто перестраховаться", - приводит слова Гвардиолы Daily Mail.
В этом сезоне 24-летний Стоунз провел за "Манчестер Сити" 32 матча во всех турнирах и отдал один голевой пас. На счету 27-летнего де Брюйне четыре гола и четыре результативные передачи в 23 поединках.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|29
|71
|2
|Ливерпуль
|29
|70
|3
|Тоттенхэм
|29
|61
|4
|Манчестер Юнайтед
|29
|58
|5
|Арсенал Лондон
|29
|57
|6
|Челси
|28
|56
|7
|Вулверхэмптон
|29
|43
|8
|Уотфорд
|29
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|39
|10
|Эвертон
|29
|37
|11
|Лестер Сити
|29
|35
|12
|Борнмут
|29
|34
|13
|Кристал Пэлас
|29
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|28
|30
|16
|Бернли
|29
|30
|17
|Саутгемптон
|29
|27
|18
|Кардифф Сити
|29
|25
|19
|Фулхэм
|29
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|29
|14