Гвардиола рассказал о состоянии травмированных де Брюйне и Стоунза



Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о сроках восстановления защитника Джона Стоунза и полузащитника Кевина де Брюйне, получивших травмы в матче 29-го тура чемпионата Англии против "Борнмута" (1:0).

"Де Брюйне пропустит некоторое время. У него повреждение подколенного сухожилия. Со Стоунзом все в порядке. Мы заменили его, так как решили просто перестраховаться", - приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

В этом сезоне 24-летний Стоунз провел за "Манчестер Сити" 32 матча во всех турнирах и отдал один голевой пас. На счету 27-летнего де Брюйне четыре гола и четыре результативные передачи в 23 поединках.

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