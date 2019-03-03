Гвардиола рассказал о состоянии травмированных де Брюйне и Стоунза

Теги манчестер юнайтедхосеп гвардиолакевин де брюйнеджон стоунзтравмы

Гвардиола рассказал о состоянии травмированных де Брюйне и Стоунза
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о сроках восстановления защитника Джона Стоунза и полузащитника Кевина де Брюйне, получивших травмы в матче 29-го тура чемпионата Англии против "Борнмута" (1:0).

"Де Брюйне пропустит некоторое время. У него повреждение подколенного сухожилия. Со Стоунзом все в порядке. Мы заменили его, так как решили просто перестраховаться", - приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

В этом сезоне 24-летний Стоунз провел за "Манчестер Сити" 32 матча во всех турнирах и отдал один голевой пас. На счету 27-летнего де Брюйне четыре гола и четыре результативные передачи в 23 поединках.

Не пропустите: "Манчестер Сити" хочет купить звезду "Баварии". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ливерпуль" не смог обыграть "Эвертон" и пропустил "Манчестер Сити" на первую строчку АПЛ

"Ливерпуль" не смог обыграть "Эвертон" и пропустил "Манчестер Сити" на первую строчку АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 29 71
2 Ливерпуль Ливерпуль 29 70
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 29 61
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 29 58
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 29 57
6 Челси Челси 28 56
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 29 43
8 Уотфорд Уотфорд 29 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 29 39
10 Эвертон Эвертон 29 37
11 Лестер Сити Лестер Сити 29 35
12 Борнмут Борнмут 29 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 29 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 29 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 28 30
16 Бернли Бернли 29 30
17 Саутгемптон Саутгемптон 29 27
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 29 25
19 Фулхэм Фулхэм 29 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 29 14
Полная таблица

топ-5 тегов