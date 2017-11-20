Гвардиола рассказал о сроках восстановления Стоунза

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о сроках восстановления защитника Джона Стоунза.

"Джон пропустит от четырёх до шести недель. Он пропустит весь месяц. Будем надеяться, что к концу января он полностью восстановится" - цитирует Гвардиолу официальный твиттер "горожан".

Напомним, что 23-летний Стоунз травмировался в субботнем матче с "Лестером". В этом сезоне в его активе 18 игр и 3 гола.

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