Гвардиола рассказал о сроках возвращения в строй Агуэро после коронавируса

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, когда аргентинский нападающий Серхио Агуэро завершит курс восстановления после коронавируса.

"Агуэро пока что не тренируется на поле. Вчера он начал заниматься в спортзале. Он сможет восстановиться через несколько недель. Главное, что его тест на коронавирус показал отрицательный результат", - приводит слова Гвардиолы пресс-служба английского клуба.

В нынешнем сезоне 32-летний Агуэро провел за "Манчестер Сити" девять матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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