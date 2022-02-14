Гвардиола рассказал о своем будущем в "Манчестер Сити"

Теги манчестер ситихосеп гвардиола

Гвардиола рассказал о своем будущем в "Манчестер Сити"

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"\Автор неизвестен

Испанский тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился планами на будущее.

"Могу ли я остаться в "Сити" еще на 10-15 лет? Я не стану сэром Алексом Фергюсоном, не беспокойтесь. Полтора года – большой срок в футболе (контракт Гвардиолы действует до 2023-го - прим.). Наша гармония помогает: из 20 последних матчей мы выиграли 18 и проиграли один "Лейпцигу", когда нам ничего не было нужно.

Я знаю своих игроков, иногда они недовольны тем, что мало играют. На все остальное просто невозможно жаловаться – физиотерапевты, спортивная наука, все готовы помочь. Так что им не на что жаловаться.

Все-таки в победе или поражении есть элемент случайности, ты не знаешь, что случится. Мы вместе, чтобы выигрывать и широко улыбаться. С грустным лицом невозможно выйти на топ-уровень. Все остальное не так важно.

Мы тренируемся, чтобы показывать максимум. Можно отрабатывать оборону при угловых, но пропустить с углового. Важно пытаться показывать максимум", – сказал Пеп.

Ранее Гвардиола говорил, что планирует в будущем тренировать сборную.

Сейчас "Манчестер Сити" располагается на первой строчке в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 63 очка после 25 сыгранных матчей.

Также не пропустите: Рюдигер высказался о контракте с "Челси". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Эриксен ярко дебютировал за "Брентфорд", сделав голевую передачу (видео)

Эриксен ярко дебютировал за "Брентфорд", сделав голевую передачу (видео)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов