Гвардиола рассказал о своем будущем в "Манчестер Сити"
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"\Автор неизвестен
Испанский тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился планами на будущее.
"Могу ли я остаться в "Сити" еще на 10-15 лет? Я не стану сэром Алексом Фергюсоном, не беспокойтесь. Полтора года – большой срок в футболе (контракт Гвардиолы действует до 2023-го - прим.). Наша гармония помогает: из 20 последних матчей мы выиграли 18 и проиграли один "Лейпцигу", когда нам ничего не было нужно.
Я знаю своих игроков, иногда они недовольны тем, что мало играют. На все остальное просто невозможно жаловаться – физиотерапевты, спортивная наука, все готовы помочь. Так что им не на что жаловаться.
Все-таки в победе или поражении есть элемент случайности, ты не знаешь, что случится. Мы вместе, чтобы выигрывать и широко улыбаться. С грустным лицом невозможно выйти на топ-уровень. Все остальное не так важно.
Мы тренируемся, чтобы показывать максимум. Можно отрабатывать оборону при угловых, но пропустить с углового. Важно пытаться показывать максимум", – сказал Пеп.
Ранее Гвардиола говорил, что планирует в будущем тренировать сборную.
Сейчас "Манчестер Сити" располагается на первой строчке в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 63 очка после 25 сыгранных матчей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18