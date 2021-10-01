Гвардиола рассказал о своём прогрессе благодаря Клоппу

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Гвардиола рассказал о своём прогрессе благодаря Клоппу

Фото инстаграм Хосепа Гвардиолы

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что противостояние с командами Юргена Клоппа позволило вырасти его тренерскому мастерству.

"Команды Клоппа помогли мне стать лучше как тренеру. Он вывел меня на другой уровень", - цитирует Гвардиолу BBC.

В воскресенье "Ливерпуль" под руководством Клоппа примет "Манчестер Сити" в рамках 7-го тура АПЛ.

Противостояние испанца и немца длится ещё с 2013 года, когда они возглавляли "Баварию" и дортмундскую "Боруссию" соответственно.

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