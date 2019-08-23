Гвардиола рассказал о своих увлечениях

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Гвардиола рассказал о своих увлечениях

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, чем любит заниматься в свободное время. Об этом пишет Sky Sports.

"Мое любимое увлечение - гольф. После футбола, этом мой любимый вид спорта. Я и сам иногда играю летом, но времени на это не так много. Еще мне нравится смотреть фильмы и сериалы", - сказал Гвардиола.

Напомним, специалист стал главным тренером "Сити" в 2016 году. За эти три года он  дважды стал чемпионом Англии, выиграл два Кубка английской футбольной лиги, один Кубок Англии и два Суперкубка страны.

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