Гвардиола рассказал о тактике на игры против главных конкурентов в АПЛ

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, как его команда будет играть против главных конкурентов.

"Мы в команде стараемся чувствовать себя единым целым, а не просто партнерами, футболистами или персоналом - чтобы убедить клуб, что мы можем двигаться куда угодно и играть в свой футбол. И не ждать, что случится. Нужно адаптироваться и под соперника, потому что у них те же качества, что и у вас, но так, чтобы с первых минут показать - мы приехали побеждать. Это то, что я хочу привить команде.

Против нас "Юнайтед", команда Харри Кейна, который забивает каждый раз два или три гола. Жозе с "Юнайтед" всегда будет серьезным конкурентом. Это команда Моуринью агрессивная, выигрывает единоборства и очень быстро контратакует. Футболисты уже убеждены, что могут побеждать так, как с "Челси". Будет очень сложно, но важно показать, что мы можем это делать. Мы поедем на "Олд Траффорд", "Уэмбли", "Эмирейтс" и хотим попробовать. Соперники тоже хороши, но мы попробуем" - приводит слова Гвардиолы The Telegraph.

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