Гвардиола рассказал о тактике на игры против главных конкурентов в АПЛ

Теги манчестер ситихосеп гвардиола

Гвардиола рассказал о тактике на игры против главных конкурентов в АПЛ

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, как его команда будет играть против главных конкурентов.

"Мы в команде стараемся чувствовать себя единым целым, а не просто партнерами, футболистами или персоналом - чтобы убедить клуб, что мы можем двигаться куда угодно и играть в свой футбол. И не ждать, что случится. Нужно адаптироваться и под соперника, потому что у них те же качества, что и у вас, но так, чтобы с первых минут показать - мы приехали побеждать. Это то, что я хочу привить команде.

Против нас "Юнайтед", команда Харри Кейна, который забивает каждый раз два или три гола. Жозе с "Юнайтед" всегда будет серьезным конкурентом. Это команда Моуринью агрессивная, выигрывает единоборства и очень быстро контратакует. Футболисты уже убеждены, что могут побеждать так, как с "Челси". Будет очень сложно, но важно показать, что мы можем это делать. Мы поедем на "Олд Траффорд", "Уэмбли", "Эмирейтс" и хотим попробовать. Соперники тоже хороши, но мы попробуем" - приводит слова Гвардиолы The Telegraph.

Читайте также: Гвардиола: "Было важно победить "Челси". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Итоги 7 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 7 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 7 19
2 Манчестер Юнайтед 7 19
3 Тоттенхэм 7 14
4 Челси 7 13
5 Арсенал Лондон 7 13
6 Бернли 7 12
7 Уотфорд 7 12
8 Ливерпуль 6 11
9 Ньюкасл Юнайтед 6 9
10 Вест Бромвич Альбион 7 9
11 Хаддерсфилд Таун 7 9
12 Саутгемптон 7 8
13 Сток Сити 7 8
14 Брайтон & Хоув Альбион 7 7
15 Вест Хэм Юнайтед 7 7
16 Эвертон 7 7
17 Лестер Сити 7 5
18 Суонси Сити 7 5
19 Борнмут 7 4
20 Кристал Пэлас 7 0
Полная таблица

топ-5 тегов