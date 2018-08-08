Гвардиола рассказал о том, что он ждет от "Манчестер Сити" в новом сезоне

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола считает, что его команда способна еще прибавить по сравнению с прошлым сезоном.

"Каждый игрок может заиграть еще лучше в индивидуальном плане. Футболист, который идеально играет правой ногой может научиться также действовать левой.

Если ты растешь индивидуально, то вся команда становится лучше. Нельзя играть в футбол абсолютно идеально. Всегда есть потенциал для роста", - приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Напомним, что в прошлом сезоне "Манчестер Сити" установил рекорды Премьер-лиги по количеству побед и набранных очков.

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