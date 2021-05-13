Гвардиола рассказал о том, как "Сити" праздновал чемпионство

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Гвардиола рассказал о том, как "Сити" праздновал чемпионствоФото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал о праздновании победы в АПЛ.

– Как "Ман Сити" отпраздновал победу в чемпионате?

– Очень хорошо. Обычно неожиданные вечеринки – самые приятные. Все вместе мы приехали в наш пузырь, все в безопасности.

Мы немного выпили, потанцевали, пообнимались, в 23:30 приехала пицца, и это был лучший момент ночи.

В Англии вечеринки – это просто алкоголь, а не еда. Я не знаю почему. Поэтому лучший момент был, когда приехала пицца, – сказал испанец.

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