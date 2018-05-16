Гвардиола рассказал о трансферных целях "Манчестер Сити"

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Гвардиола рассказал о трансферных целях "Манчестер Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о том, как клуб будет комплектоваться в летнее трансферное окно.

"Летом мы купим одного, максимум двух игроков. Быть может люди не поверят мне, но мы не можем тратить на трансферы по 300 миллионов фунтов каждый год. Мы уже потратили очень много средств на команду. Теперь мы будем тратить меньше, так как хорошо усилились ранее и омолодили команду. 

Пока не знаю, какие позиции мы усилим. Но так как мы будем играть на четырех фронтах, то мне нужны новые игроки для усиления конкуренции", - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Не пропустите: Гвардиола обозначил приоритеты "Манчестер Сити" на новый сезон. | http://soccernews.ru

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