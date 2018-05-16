Гвардиола рассказал о трансферных целях "Манчестер Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о том, как клуб будет комплектоваться в летнее трансферное окно.
"Летом мы купим одного, максимум двух игроков. Быть может люди не поверят мне, но мы не можем тратить на трансферы по 300 миллионов фунтов каждый год. Мы уже потратили очень много средств на команду. Теперь мы будем тратить меньше, так как хорошо усилились ранее и омолодили команду.
Пока не знаю, какие позиции мы усилим. Но так как мы будем играть на четырех фронтах, то мне нужны новые игроки для усиления конкуренции", - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|97
|2
|Манчестер Юнайтед
|37
|78
|3
|Тоттенхэм
|37
|74
|4
|Ливерпуль
|37
|72
|5
|Челси
|37
|70
|6
|Арсенал Лондон
|37
|60
|7
|Бернли
|37
|54
|8
|Эвертон
|37
|49
|9
|Лестер Сити
|37
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|41
|11
|Кристал Пэлас
|37
|41
|12
|Борнмут
|37
|41
|13
|Уотфорд
|37
|41
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|40
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|39
|16
|Хаддерсфилд Таун
|37
|37
|17
|Саутгемптон
|37
|36
|18
|Суонси Сити
|37
|33
|19
|Вест Бромвич Альбион
|37
|31
|20
|Сток Сити
|37
|30