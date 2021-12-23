Гвардиола рассказал о трансферных планах "Манчестер Сити"

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отреагировал на информацию об интересе клуба к сербскому форварду "Фиорентины" Душану Влаховичу.

Сегодня Гвардиола уже заявил, что нападающий его команды Ферран Торрес близок к трансферу в "Барселону".

Но по его словам, клуб не заинтересован в обновлении позиции форварда ближайшее время: "Мы не будем подписывать нападающего в январе. Таков наш план", — сказал испанский специалист.

В нынешнем сезоне Влахович сыграл 20 матчей за "Фиорентину" во всех турнирах, в которых забил 18 голов.

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