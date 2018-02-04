Гвардиола рассказал о травме Стоунза

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о травме защитника своей команды Джона Стоунза.

"У Стоунза небольшой ушиб колена, но он сможет сыграть в следующем матче. Будем готовиться к поединкам с "Лестером" и "Базелем" - цитирует Гвардиолу официальный сайт "горожан".

Напомним, что 23-летний Стоунз травмировался 23 января в ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги против "Бристоль Сити". В этом сезоне центрбек сыграл за "Сити" 24 матча и забил 3 гола.

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