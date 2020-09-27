Главный тренер "Манчестер Сити" Гвардиола рассказал о травме Жезуса

Форвард "Манчестер Сити" Габриэл Жезус выбыл на месяц из-за травмы. Об этом рассказал наставник клуба Хосеп Гвардиола.

23-летний футболист получил травму в матче 2-го тура АПЛ с "Вулверхэмптоном" (3:1), который прошел 21 сентября.

"Из-за травмы он пропустит месяц. Это мышечная проблема", - заявил тренер.

Специалист подчеркнул, что точных сроков возвращения игрока не поле пока нет.

"Надеюсь, через несколько недель, чуть больше чем через месяц он сможет вернуться", - цитирует Гвардиолу пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне на счету Жезуса 23 гола и 11 ассистов в 53 матчах.

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