Гвардиола рассказал о важности победы над "Тоттенхэмом"

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Гвардиола рассказал о важности победы над "Тоттенхэмом"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды над "Тоттенхэмом" в матче 35-го тура АПЛ.

"Если бы мы потерпели поражение, то потеряли бы титул. Поэтому добытая победа крайне важна для борьбы за чемпионский титул. Знаем, что не можем терять очки. Игра была равной. У соперника было больше голевых моментов, чем в двух предыдущих матчах. Даже если не выиграем золотые медали, то мы всё равно были в замечательной гонке. Мы сражаемся с "Ливерпулем" - одной из лучших команд, которые я видел за всю свою жизнь. Если мы победим, то будем счастливы", - цитирует Гвардиолу BBC.

Напомним, что, обыграв "Тоттенхэм", "Манчестер Сити" вернулся на первую строчку в Премьер-лиге и теперь опережает "Ливерпуль" на один балл.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 34 86
2 Ливерпуль Ливерпуль 34 85
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 34 67
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 33 66
5 Челси Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 33 64
7 Уотфорд Уотфорд 34 49
8 Лестер Сити Лестер Сити 35 48
9 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 34 48
10 Эвертон Эвертон 34 46
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 35 43
12 Борнмут Борнмут 35 41
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли Бернли 34 39
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 34 38
16 Саутгемптон Саутгемптон 33 36
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 34 34
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 34 31
19 Фулхэм Фулхэм 35 23
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