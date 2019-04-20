Гвардиола рассказал о важности победы над "Тоттенхэмом"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды над "Тоттенхэмом" в матче 35-го тура АПЛ.

"Если бы мы потерпели поражение, то потеряли бы титул. Поэтому добытая победа крайне важна для борьбы за чемпионский титул. Знаем, что не можем терять очки. Игра была равной. У соперника было больше голевых моментов, чем в двух предыдущих матчах. Даже если не выиграем золотые медали, то мы всё равно были в замечательной гонке. Мы сражаемся с "Ливерпулем" - одной из лучших команд, которые я видел за всю свою жизнь. Если мы победим, то будем счастливы", - цитирует Гвардиолу BBC.

Напомним, что, обыграв "Тоттенхэм", "Манчестер Сити" вернулся на первую строчку в Премьер-лиге и теперь опережает "Ливерпуль" на один балл.

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