Гвардиола рассказал о возможном продлении контракта с "Манчестер Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал слухи о возможном продлении соглашения с клубом.

"Мы обсудим эту тему с клубом в конце сезона. У меня остается год, я ведь никуда еще не ухожу. Надо выяснить, что они думают о будущем. Многое также будет зависеть от моей энергии и запаса сил.

Сейчас я чувствую себя хорошо, мне здесь комфортно. Решим, какой вариант для клуба будет лучше всего, но сегодня всё у меня в порядке" - приводит слова Гвардиолы Goal.com.

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