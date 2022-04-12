Гвардиола рассказал о значимости Месси для своей карьеры

Фото: твиттер Месси\Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал влиянии Лионеля Месси на его тренерскую карьеру.

"Что он значит для мен? Все, все. Он сильнее, чем мои родители, сделал меня конкурентоспособным. Он знает, что в "Барселоне" были потрясающие игроки, которые помогли ему. Я говорю о том времени, когда мы были вместе.

Я всегда это говорил: там было много звезд, и в один момент, идеальный для всех, мы все оказались там в одно время, это должно было случиться. Месси под десятым номером, в своем лучшем возрасте были Андрес Иньеста, Хави, Пуйоль, идеальные ветераны, которые внесли свой вклад... Химия, которая образовалась между ними, случается раз в жизни.

Мы выиграли многое, мы бы выигрывали и без него. Но чтобы настолько много – невозможно. Со временем я стал сравнивать Месси с Майклом Джорданом, у меня было чувство, похожее на то, что чувствовал по отношению к Джордану Фил Джексон, но я не намерен сравнивать себя с кем-либо.

Я всегда говорил, что он сделал всех в "Барселоне" лучше. Я должен подарить ему бутылку вина, потому что благодаря нему я смог заключить хорошие контракты, и я все еще должен ему бутылку хорошего вина в качестве благодарности", – сказал испанский специалист.

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